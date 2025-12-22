Все парковочные пространства Астаны теперь находятся в собственности города и управляются коммунальными службами. Об этом сообщил аким столицы Женис Касымбек на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передаёт BAQ.KZ.

"На прошлой неделе был подписан договор о безвозмездной передаче всех парковочных участков и объектов в собственность города. Это значит, что с этого момента все парковки полностью управляются коммунальными службами, и никакая часть городской парковочной инфраструктуры больше не находится в частных руках", — пояснил аким.

Он добавил, что закрыты все юридические вопросы, связанные с передачей: теперь город контролирует не только землю, но и всю инфраструктуру — шлагбаумы, оборудование и цифровую платформу для управления парковками.

Он также рассказал о новой тарифной политике, которая будет действовать в столице.