Все парковки Астаны переданы в коммунальную собственность
Все парковочные пространства Астаны теперь находятся в собственности города и управляются коммунальными службами. Об этом сообщил аким столицы Женис Касымбек на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передаёт BAQ.KZ.
"На прошлой неделе был подписан договор о безвозмездной передаче всех парковочных участков и объектов в собственность города. Это значит, что с этого момента все парковки полностью управляются коммунальными службами, и никакая часть городской парковочной инфраструктуры больше не находится в частных руках", — пояснил аким.
Он добавил, что закрыты все юридические вопросы, связанные с передачей: теперь город контролирует не только землю, но и всю инфраструктуру — шлагбаумы, оборудование и цифровую платформу для управления парковками.
Он также рассказал о новой тарифной политике, которая будет действовать в столице.
"Городские службы не планируют вводить поминутную оплату. Вместо этого будет установлен временной промежуток - от 15 минут до часа, в зависимости от места и степени загруженности участка. Мы будем пересматривать парковочные объекты, учитывая мнение жителей. Перед социальными объектами платные парковки устанавливаться не будут, многие зоны станут бесплатными, а там, где наблюдаются проблемы с пробками, мы будем стимулировать людей не оставлять машины надолго, чтобы снизить нагрузку на улицы", — добавил Женис Касымбек.
