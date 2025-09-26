Нужно ли вводить дополнительные ограничения для заведений общественного питания в связи с участившимися случаями пожаров, этот вопрос в кулуарах Мажилиса задали журналисты акиму Астаны Женису Касымбеку, передает BAQ.KZ.

Глава города отметил, что усложнять работу предпринимателям было бы неправильно, так как они несут значимую социальную и экономическую роль.

"Усложнять жизнь бизнесу неправильно. Это такие же граждане, как все остальные: они создают рабочие места, платят налоги, за счёт этих налогов обеспечиваются коммунальные услуги. Поэтому, я думаю, лишних преград быть не должно", — сказал Женис Касымбек.

Он также прокомментировал пожар в кафе "Карима", охвативший восьмиэтажный жилой дом. По словам акима, восстановительные работы уже начались.