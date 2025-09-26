Все расходы возьмёт на себя владелец — Женис Касымбек о пожаре в кафе "Карима"
Аким столицы прокомментировал участившиеся пожары в кафе.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Нужно ли вводить дополнительные ограничения для заведений общественного питания в связи с участившимися случаями пожаров, этот вопрос в кулуарах Мажилиса задали журналисты акиму Астаны Женису Касымбеку, передает BAQ.KZ.
Глава города отметил, что усложнять работу предпринимателям было бы неправильно, так как они несут значимую социальную и экономическую роль.
"Усложнять жизнь бизнесу неправильно. Это такие же граждане, как все остальные: они создают рабочие места, платят налоги, за счёт этих налогов обеспечиваются коммунальные услуги. Поэтому, я думаю, лишних преград быть не должно", — сказал Женис Касымбек.
Он также прокомментировал пожар в кафе "Карима", охвативший восьмиэтажный жилой дом. По словам акима, восстановительные работы уже начались.
"Все жители квартир, которые пострадали от возгорания, размещены либо в гостиницах, либо у своих родственников. Ремонтные работы мы постараемся завершить в самые короткие сроки. Компания, управлявшая этим кафе, полностью несёт расходы по восстановлению", — добавил аким столицы.
Самое читаемое
- Стало известно, когда могут дать отопление в Астане
- Зульфия Сулейменова освобождена от должности советника Президента РК
- Цены на матч "Кайрат" – "Реал Мадрид" прокомментировал первый вице-министр нацэкономики
- Стены из пластика, спортзала нет: в Семее тысяча школьников ютится в здании бывшего ПТУ
- Казахстанский гвардеец завоевал бронзу на Кубке мира по самбо