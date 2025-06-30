Водная отрасль Казахстана переходит на новый формат занятости: в ближайшее время на постоянную работу будут приняты еще 146 человек. Таким образом, все 425 сезонных работников одного из водохозяйственных предприятий страны будут обеспечены стабильной занятостью, передает BAQ.KZ.

Как сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, работники получат новые функции. В их задачи войдут участие в ремонте каналов и гидротехнических сооружений, работа с водопользователями, дежурство в период паводков и чрезвычайных ситуаций, а также консервация гидротехнических объектов.

"Раньше сезонные сотрудники трудились по 6–8 месяцев в году, теперь все они будут обеспечены постоянной работой", — подчеркнул министр.

Кроме того, министерство продолжает работу по улучшению условий труда специалистов водной отрасли. Уже закупается новая техника, а с сентября вступят в силу поправки в закон "О естественных монополиях", благодаря которым зарплата порядка 25 тысяч работников водного хозяйства вырастет в среднем на 35–50%.