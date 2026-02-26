В связи с резким ухудшением погодных условий учащиеся всех классов 0–11 (12) и студенты 1–2 курсов колледжей первой смены в Астане 27 февраля будут учиться из дома. Об этом сообщили в управлении образования города, передает BAQ.KZ.

По данным "Казгидромета", температура воздуха ночью опустится до -31…-33°C, днем — до -19…-21°C. Ветер ожидается со скоростью 2–7 м/с. Осадков не предвидится, облачность переменная.

Дистанционный формат обучения введен для обеспечения безопасности детей и студентов в условиях сильного мороза.