Жители сортируют пластик, стекло и другие отходы, но затем видят, как пакеты забирает один мусоровоз. Возникает вопрос: есть ли тогда смысл в раздельном сборе? Основатель ECO Network и Эко-Хабов Евгений Мухамеджанов рассказал BAQ.KZ, что происходит с отходами после того, как их выбрасывают.

По словам эксперта, раздельно собранные отходы действительно в некоторых случаях может забирать один мусоровоз. Однако это не означает, что весь отсортированный мусор автоматически отправляется на полигон.

«Если жители заранее разделяют отходы и складывают их в отдельные пакеты, это облегчает работу сотрудников сортировочного комплекса. Но это не окончательное решение проблемы», – объяснил Мухамеджанов.

Что происходит с мусором дальше

Как рассказал эксперт, недалеко от Алматы работает сортировочный комплекс, где отходы подготавливают к дальнейшей переработке. Там сотрудники вручную отбирают пластиковые бутылки, алюминиевые банки и другие материалы, которые можно переработать.

Предварительная сортировка дома упрощает этот процесс. Однако, по словам Мухамеджанова, более эффективный вариант – самостоятельно разделять вторсырье и сдавать его в предназначенные для этого пункты.

Для этого в Алматы развивается сеть Эко-Хабов.

Контейнеры заполняются быстрее, чем их успевают освобождать

В разных районах города устанавливают специальные контейнеры для вторсырья. Причем размещают их не только возле обычных мусорных площадок, а в общественных местах с большим потоком людей.

Чтобы привлечь внимание горожан, некоторые контейнеры делают необычными – например, в форме яблока или кроссовка. В дальнейшем могут появиться конструкции в виде рыбы.

По словам Мухамеджанова, подобный подход применяется и в других странах и помогает вовлекать людей в раздельный сбор отходов.

«Наши контейнеры заполняются очень быстро. Мы даже не всегда успеваем их опустошать. Большинство жителей сортируют отходы правильно. Проблемы возникают только на некоторых объектах, в целом результатами мы довольны», – рассказал эксперт.

Эко-Хабов хотят сделать больше

Сейчас возможность расширения сети Эко-Хабов обсуждается совместно с акиматом Алматы и городским управлением экологии.

В перспективе количество таких объектов планируется довести до нескольких сотен. Идея заключается в том, чтобы жителям не приходилось ехать через весь город ради сдачи пластика, стекла или другого вторсырья – соответствующий пункт должен находиться в пешей доступности.

При этом, по мнению Мухамеджанова, одной инфраструктуры недостаточно. Несмотря на то что интерес казахстанцев к экологическим вопросам растет, формирование привычки сортировать отходы требует времени.

Экологическую культуру, подчеркнул эксперт, невозможно сформировать только за счет социальной рекламы и призывов – для этого у людей должна быть и доступная инфраструктура.

Как в Казахстане планируют наладить раздельный вывоз мусора – читайте в материале.