Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов на встрече с жителями Курчумского района рассказал о работе по повышению доступности интернета. Планируется, что к концу 2027 года все сёла района будут обеспечены интернетом, передает BAQ.KZ.

"Всего в области интернетом обеспечены 234 населённых пункта. С начала года к сети подключились еще 16 сёл. В соответствии с республиканской Дорожной картой до конца 2027 года интернетом будет обеспечено еще 123 населённых пункта. В Курчумском районе этот показатель составляет 83,7%. Однако, есть жалобы на отсутствие или низкое качество связи в 10 населённых пунктах, где проживает 2379 человек", - рассказал аким области.

В частности, проблемы с интернетом актуальны в сёлах Бурабай, Теректибулак, Топтерек, Акши, Егиндибулак, Курчум-Кыстау, Кайнар, Жолнускау, Ушбулак и Каратогай.

В прошлом году для улучшения связи в населённых пунктах Жолнускау, Ушбулак, Каратогай и Егиндибулак (для села Караой) были установлены четыре антенны высотой 40 метров. Стоимость проекта - 626,8 млн тенге. В настоящее время операторы связи проверяют объекты и готовятся к дальнейшей работе.

Обеспечение остальных сёл интернетом будет осуществляться поэтапно совместно с операторами мобильной связи до конца 2027 года.

Кроме того, в 18 школах района для доступа к высокоскоростному интернету установлены комплекты Starlink.