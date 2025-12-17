Все трассы в Казахстане открыты, но риск на дорогах сохраняется
17 декабря 2025 года в большинстве регионов Казахстана, включая Акмолинскую, Западно-Казахстанскую, Карагандинскую, Актюбинскую, Жамбылскую, Костанайскую, Атыраускую, Северо-Казахстанскую, Павлодарскую, Восточно-Казахстанскую, Алматинскую и Туркестанскую области, а также Абай и Жетысу, местами ожидаются осадки в виде дождя со снегом и снега, передаёт BAQ.KZ.
По информации дорожных служб, на всех республиканских автодорогах движение транспортных средств открыто. Однако водителей просят учитывать ухудшение погодных условий и соблюдать скоростной режим и правила безопасности.
Дорожные службы продолжают работы по зимнему содержанию трасс, включая очистку снега и обработку дорог противогололедными материалами.
Водителей просят быть внимательными, особенно при движении в местах, где возможно образование наледи или снежного наката, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим.
