Все виды отходов в Казахстане планируют оцифровать до 2028 года

В Казахстане планируют перевести все виды отходов в цифровой формат до 2028 года. Для этого возможности информационной системы «ЭкоҚолдау» расширят, а в перспективе создадут единую цифровую платформу для отслеживания движения отходов. Об этом стало известно на пресс-конференции СЦК, передает корреспондент BAQ.KZ.

Что изменится

В Казахстане намерены оцифровать весь процесс обращения с отходами – от их сбора до сортировки и переработки.

Как сообщил председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК Ерболат Кожиков, соответствующий план утвержден до 2028 года.

«До 2028 года у нас утвержден план, согласно которому все виды отходов будут цифровизированы в системе "ЭкоҚолдау"», – сообщил Ерболат Кожиков.

Как работает система

В Казахстане уже действует информационная система «ЭкоҚолдау». Сейчас она обеспечивает цифровую прослеживаемость коммунальных отходов.

Следующим этапом станет расширение системы на промышленные отходы.

В результате планируется создать единый цифровой ресурс, который позволит отслеживать движение отходов на всех этапах.

Что можно будет отследить

По словам Ерболата Кожикова, на единой цифровой платформе можно будет увидеть, как отходы собираются, куда направляются, где сортируются и каким образом перерабатываются.

«Мы планируем создать единую цифровую платформу, где можно будет видеть, как отходы собираются, куда направляются, где сортируются и как перерабатываются», – отметил он.

Какие еще данные объединят

Параллельно Министерство экологии работает над интеграцией действующих информационных систем отрасли.

Как сообщила директор Департамента цифровой трансформации и проектного управления Министерства экологии и природных ресурсов РК Данна Оразкалиева, интеграцию экологических информационных систем планируют провести в 2026-2027 годах.

Основная экологическая информация уже собирается в Национальном банке данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов.

Когда завершат работу

Цифровизацию всех видов отходов планируется завершить до 2028 года. К этому же сроку намерены завершить инвентаризацию исторических отходов.

В результате в Казахстане планируют сформировать единую цифровую систему, которая позволит отслеживать обращение с отходами и объединить экологические данные из разных информационных систем.