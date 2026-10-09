Всего 1 000 экземпляров: в Казахстане выпустят коллекционную монету из серебра и ниобия

Национальный Банк Казахстана выпустит в обращение новую коллекционную монету «Nb (ниобий)» из серии «Недра Казахстана». Приобрести ее можно будет с 12 октября 2026 года в интернет-магазине Нацбанка.

Монета из серебра и ниобия

Ниобий — редкий металл с атомным номером 41, который применяется в металлургии, электронике, аэрокосмической и атомной промышленности. Название элемента происходит от имени Ниобы — персонажа древнегреческой мифологии, дочери Тантала.

Новая монета изготовлена из серебра 925-й пробы со вставкой из ниобия. Ее общий вес составляет 32,8 грамма, из которых 31,1 грамма приходится на серебро и 1,7 грамма — на ниобий. Диаметр монеты — 38,61 миллиметра.

Монета выполнена в качестве proof, имеет номинал 1 000 теңге. Тираж ограничен 1 000 экземплярами. Изготовлена она на Казахстанском монетном дворе.

Где приобрести монету

Продажи начнутся 12 октября 2026 года в интернет-магазине Национального Банка Казахстана: https://kazcoins.nationalbank.kz.

Коллекционные монеты обязательны к приему по номинальной стоимости на всей территории Казахстана по всем видам платежей. Они также принимаются для зачисления на банковские счета, переводов, размена и обмена во всех банках страны.