Всего 1 000 экземпляров: в Казахстане выпустят коллекционную монету из серебра и ниобия
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Национальный Банк Казахстана выпустит в обращение новую коллекционную монету «Nb (ниобий)» из серии «Недра Казахстана». Приобрести ее можно будет с 12 октября 2026 года в интернет-магазине Нацбанка.
Монета из серебра и ниобия
Ниобий — редкий металл с атомным номером 41, который применяется в металлургии, электронике, аэрокосмической и атомной промышленности. Название элемента происходит от имени Ниобы — персонажа древнегреческой мифологии, дочери Тантала.
Новая монета изготовлена из серебра 925-й пробы со вставкой из ниобия. Ее общий вес составляет 32,8 грамма, из которых 31,1 грамма приходится на серебро и 1,7 грамма — на ниобий. Диаметр монеты — 38,61 миллиметра.
Монета выполнена в качестве proof, имеет номинал 1 000 теңге. Тираж ограничен 1 000 экземплярами. Изготовлена она на Казахстанском монетном дворе.
Где приобрести монету
Продажи начнутся 12 октября 2026 года в интернет-магазине Национального Банка Казахстана: https://kazcoins.nationalbank.kz.
Коллекционные монеты обязательны к приему по номинальной стоимости на всей территории Казахстана по всем видам платежей. Они также принимаются для зачисления на банковские счета, переводов, размена и обмена во всех банках страны.
Самое читаемое
- Почти 200 частных домов снесут в Алматы: какие улицы попадут под реновацию
- От Рыбакиной до Шайдорова: главные спортивные прорывы Казахстана за семь лет
- Meta Ray-Ban в Казахстане: можно ли снимать людей и что грозит за скрытую запись
- В Шымкенте 13-летний школьник умер во время работы в банкетном зале
- Половина многоэтажных домов в Костанае строилась больше полувека назад, но реновация пока стопорится