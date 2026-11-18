Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина может уступить первую строчку мирового рейтинга россиянке Мирре Андреевой уже в первые месяцы 2027 года. Такой прогноз сделали бывшие американские теннисисты Сэм Куэрри и Стив Джонсон, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Tennis Head.

Поводом для обсуждения стала победа Андреевой на Итоговом турнире WTA. После этого россиянка поднялась на второе место в мировом рейтинге, сократив отставание от Рыбакиной до 200 очков.

По мнению Сэма Куэрри, судьба лидерства может решиться уже на Открытом чемпионате Австралии, где Рыбакиной предстоит защищать чемпионский титул.

«Итак, Андреева теперь вторая ракетка мира. От Рыбакиной её отделяют всего 200 очков. Помните, что Рыбакина в этом году выиграла Australian Open. Поэтому давайте перенесёмся на два месяца вперёд: если Рыбакина не защитит титул на Australian Open, а Мирра на нём пройдёт до четвертьфинала или полуфинала, то, вероятнее всего, она станет новой первой ракеткой мира», – считает Куэрри.

Стив Джонсон также уверен, что смена лидера рейтинга может произойти достаточно скоро.

«На мой взгляд, она станет первой ракеткой мира в первые 3–4 месяца 2027 года, перед Открытым чемпионатом Франции», – заявил он.

При этом Джонсон предположил, что лидерство может стать для молодой россиянки дополнительным психологическим испытанием. По его словам, после победы на «Ролан Гаррос» Андреева не показывала столь же высоких результатов на других турнирах Большого шлема.

Эксперт задался вопросом, как теннисистка справится с давлением, если возглавит мировой рейтинг.

Борьба за первую строчку WTA в начале следующего сезона может обостриться. Однако прогноз американских экс-теннисистов остаётся лишь предположением: итоговая расстановка будет зависеть от результатов Рыбакиной и Андреевой на предстоящих турнирах.