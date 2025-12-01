Доля банковского кредитования юридических лиц в Казахстане заметно отстаёт от сопоставимых стран и составляет около 8% ВВП. Об этом сообщил вице-министр национальной экономики Арман Касенов в подкасте Trend Talk, передаёт BAQ.KZ.

"В Казахстане кредитование юрлиц – порядка 8% ВВП. В соседнем Узбекистане это около 30–32%, в Грузии – 30–40%, в России – примерно 40%. Банки у нас кредитуют бизнес не так активно, как даже в наших соседних странах", – отметил он.

Касенов подчеркнул, что проблема заключается не только в общем объёме кредитования, но и в участии банков в финансировании долгосрочных проектов. По его данным, доля банков в финансировании инвестиций в основной капитал в Казахстане составляет всего 2–4% в разные годы. Для сравнения, в странах ОЭСР этот показатель достигает около 18%, а в Российской Федерации – 12–15%.

"Разрыв значительный, и это объективно сдерживает реализацию инвестиционных проектов в экономике", – добавил вице-министр.

При этом он подчеркнул, что речь не идёт о поиске “виноватых” среди участников рынка.

"Когда я говорю о низкой активности банков, я ни в коем случае не подразумеваю, что банки в чём-то виноваты. Это в том числе наша задача – создать такие условия, при которых им будет интересно финансировать бизнес и инвестиции", – пояснил Касенов.

С его слов, правительство уже предпринимает шаги для снижения рисков для банков и расширения доступа бизнеса к заёмным ресурсам. Один из ключевых инструментов – система гарантий.

"Мы существенно расширили инструменты гарантирования. Фонд “Даму” ранее работал в сегменте МСБ, теперь его операции будут кратно увеличены, что позволит заметно расширить объём кредитования малого и среднего бизнеса", – сказал он.

Помимо этого, запущен отдельный фонд гарантирования для крупных проектов. Новый инструмент будет покрывать не только сделки Банка развития Казахстана, но и проекты, финансируемые коммерческими банками.

"Мы рассчитываем, что дополнительные гарантии снизят риски для банков и станут стимулом активнее заходить в инвестиционные проекты в реальном секторе", – подчеркнул вице-министр.

Отдельно Касенов отметил, что для отраслей развития государство намерено создавать "отличные условия" финансирования – в том числе через льготные ставки по инвестиционным кредитам. При этом, по его словам, такие льготные ресурсы должны быть доступны не только через институты развития, но и через коммерческие банки, чтобы увеличить общий объём кредитования и ускорить структурную трансформацию экономики.