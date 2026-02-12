Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин провел встречу с представителями Группы Всемирного банка по вопросам формирования новой Рамочной стратегии партнерства с Казахстаном на 2026–2031 годы, передаёт BAQ.KZ.

"Мы высоко ценим партнерство со Всемирным банком. Предлагаемая стратегия создает основу для поддержки наших реформ через экспертизу, финансирование и совместные инициативы" , — отметил вице-премьер.

Приоритеты, обозначенные в проекте стратегии, включая развитие транспортной и цифровой связанности, климатической повестки, повышение качества услуг в водном и энергетическом секторах, развитие финансовых рынков, стимулирование частных инвестиций, расширение использования возобновляемых источников энергии, соответствуют стратегическим документам и целям социально-экономического развития Казахстана.

Отмечена готовность Всемирного банка обеспечить финансирование в объеме до $1 млрд ежегодно в течение шести лет. По словам вице-премьера, это создаст дополнительные условия для укрепления частного сектора, развития инфраструктуры и повышения конкурентоспособности экономики. Аналитическое сопровождение реформ продолжится в рамках Программы совместных экономических исследований Правительства Казахстана и Всемирного банка.