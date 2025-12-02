Казахстан занял 44-е место из 217 стран в рейтинге Всемирного банка по показателям статистической эффективности, улучшив результат сразу на 21 позицию по сравнению с предыдущим годом (65-е место в 2023 году), передаёт BAQ.KZ.

Всемирный банк ежегодно публикует рейтинг по показателям статистической эффективности (The Statistical Performance Indicators – SPI), который формируется на основе официально признанных международных источников. Он содержит актуальные и точные данные о мировом развитии, включая национальные, региональные и глобальные оценки.

Показатели статистической эффективности отражают возможности национальной статистической системы страны по таким критериям, как использование данных, предоставляемые услуги, статистические продукты, источники и инфраструктура данных. Диапазон значений – от 0 до 100, где 100 означает высокий уровень.

По данным прошлого года, национальная статистическая система Казахстана получила 84,9 балла из 100. Рост общего показателя произошел за счет улучшения компонентов "Использование данных" – +10, "Источники данных" – +10,2, "Инфраструктура данных" – +10 и "Услуги по предоставлению данных" – +1,1 балла.

В рейтинге SPI-2024 лидируют статистические системы Норвегии, Швеции и Канады.