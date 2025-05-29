В кулуарах Астанинского международного форума 2025 постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане и Туркменистане Андрей Михнев сообщил о масштабной поддержке, которую банк оказывает развитию транспортной инфраструктуры в Казахстане, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, через структуру группы Всемирного банка – Многостороннее агентство по международным гарантиям (MIGA) – АО "НК "Қазақстан темiр жолы" был предоставлен механизм credit enhancement (повышения кредитоспособности), что позволило национальному перевозчику получить более выгодные условия финансирования от частных банков.

"Общая сумма – как собственные средства, так и привлеченные – превышает два миллиарда долларов. Это очень важный шаг для модернизации транспортной инфраструктуры страны", – заявил Михнев.

Он отметил, что каждый проект имеет свою продолжительность, но уже сейчас идет реализация ряда приоритетных направлений. В их числе – проект Мактаарал – Дарбаза, направленный на повышение пропускной способности железных дорог в направлении Узбекистана, а также обводная железнодорожная линия вокруг Алматы, которая снизит нагрузку на перегруженный участок сети.

"Кроме железных дорог, мы поддерживаем и проекты в сфере автодорог. Самая значительная инвестиция предстоит в автомобильную трассу Жезказган – Караганда. Это ключевой элемент соединения индустриального центра страны с основными маршрутами Среднего транспортного коридора", – добавил он.

Андрей Михнев подчеркнул, что такие инфраструктурные проекты не только способствуют росту экономики и развитию логистики, но и укрепляют региональную интеграцию.