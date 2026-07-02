Всемирный банк вложит около $4 млн в проект по развитию местного содержания в Казахстане

Группа Всемирного банка планирует инвестировать около 4 млн долларов в развитие местного содержания и расширение экономических возможностей женщин в Казахстане. Об этом на IV Пленарном заседании Global Businesswomen Council заявила вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Антонелла Бассани, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам Бассани, развитие местного содержания и повышение готовности поставщиков, в том числе предприятий, возглавляемых женщинами, является одним из наиболее эффективных инструментов для привлечения инвестиций.

"Данные показывают, что повышение готовности поставщиков и развитие местного содержания для предприятий, возглавляемых женщинами, является одним из наиболее эффективных способов привлечения прямых иностранных инвестиций и обеспечения дальнейшего экономического роста", – отметила она.

Вице-президент Всемирного банка приветствовала запуск в Казахстане нового аналитического института G-Index Institute.

"В этом контексте мы очень рады слышать, что в Казахстане будет развиваться G-Index Institute", – сказала Бассани.

Она сообщила, что группа Всемирного банка намерена направить около 4 млн долларов на реализацию соответствующих инициатив и рассчитывает привлечь дополнительное частное финансирование.

"Мы планируем инвестировать около 4 миллионов долларов за счет финансовых инструментов Группы Всемирного банка и надеемся мобилизовать еще миллионы долларов частного капитала, связанного с этим проектом", – подчеркнула представитель международной организации.

По ее словам, реализация проекта позволит создать новые рабочие места.

"Этот проект поможет создать 3,5 миллиона рабочих мест. Мы уже начали работу в ряде стран региона и надеемся, что Казахстан также станет частью этой инициативы", – отметила Бассани.

Кроме того, Всемирный банк поддерживает отдельную инициативу, направленную на развитие женского технологического предпринимательства в Казахстане.

"Мы также поддерживаем создание программы для женщин-стартаперов в Казахстане. Эта программа поможет женщинам-основателям развивать собственные проекты", – сообщила вице-президент Всемирного банка.

Как отметила Антонелла Бассани, помимо финансирования, международные инициативы создают платформу для обмена знаниями и лучшими практиками между странами, что будет способствовать дальнейшему развитию женского предпринимательства в Казахстане.