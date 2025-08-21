Всеобщая декларация в Казахстане: кого освободили, а кто обязан отчитаться
Кто обязан декларировать зарубежные активы и цифровые деньги?
Президент Республики Казахстан 15 июля 2025 года подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс РК и законы по вопросам его введения". Закон регулирует порядок всеобщего декларирования доходов, активов и имущества граждан, передает BAQ.KZ.
С 1 января 2025 года освобождены от обязательного декларирования граждане, не вошедшие в первые три этапа, включая пенсионеров, работников частных организаций, студентов и домохозяек, за исключением тех, кто имеет активы, имущество или банковские счета за рубежом. Также снята обязанность сдавать декларацию иностранными гражданами и нерезидентами без гражданства.
При этом декларацию обязаны представить:
- лица с иностранными активами, недвижимостью или счетами в зарубежных банках;
- крупные участники банков и страховых компаний, управляющие инвестиционными портфелями, а также их супруги-резиденты;
- руководители и учредители компаний с долей более 10% в уставном капитале;
- лица, занимающиеся частной практикой (нотариусы, адвокаты, медиаторы);
- граждане с цифровыми активами;
- лица, приобретавшие имущество стоимостью свыше 20 000-кратного МРП.
Расширен перечень сведений, подлежащих отражению в декларации: деньги на иностранных брокерских счетах, доли в иностранных компаниях, инвестиционное золото, ценные бумаги, объекты интеллектуальной собственности, дебиторская и кредиторская задолженность, дорогостоящее имущество и др.
Декларацию можно подать как в электронном виде через "Кабинет налогоплательщика" (cabinet.salyk.kz), портал egov.kz и мобильные приложения различных банков, так и на бумажном носителе через органы госдоходов, ЦОН или заказным письмом.
Закон направлен на упрощение процедур декларирования и повышение прозрачности контроля за доходами и активами граждан.
