Президент Республики Казахстан 15 июля 2025 года подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс РК и законы по вопросам его введения". Закон регулирует порядок всеобщего декларирования доходов, активов и имущества граждан, передает BAQ.KZ.

С 1 января 2025 года освобождены от обязательного декларирования граждане, не вошедшие в первые три этапа, включая пенсионеров, работников частных организаций, студентов и домохозяек, за исключением тех, кто имеет активы, имущество или банковские счета за рубежом. Также снята обязанность сдавать декларацию иностранными гражданами и нерезидентами без гражданства.

При этом декларацию обязаны представить:

лица с иностранными активами, недвижимостью или счетами в зарубежных банках;

крупные участники банков и страховых компаний, управляющие инвестиционными портфелями, а также их супруги-резиденты;

руководители и учредители компаний с долей более 10% в уставном капитале;

лица, занимающиеся частной практикой (нотариусы, адвокаты, медиаторы);

граждане с цифровыми активами;

лица, приобретавшие имущество стоимостью свыше 20 000-кратного МРП.

Расширен перечень сведений, подлежащих отражению в декларации: деньги на иностранных брокерских счетах, доли в иностранных компаниях, инвестиционное золото, ценные бумаги, объекты интеллектуальной собственности, дебиторская и кредиторская задолженность, дорогостоящее имущество и др.

Декларацию можно подать как в электронном виде через "Кабинет налогоплательщика" (cabinet.salyk.kz), портал egov.kz и мобильные приложения различных банков, так и на бумажном носителе через органы госдоходов, ЦОН или заказным письмом.

Закон направлен на упрощение процедур декларирования и повышение прозрачности контроля за доходами и активами граждан.