Всеобщая забастовка в Испании собрала около четырех миллионов человек

Всеобщая 24-часовая забастовка, прошедшая 11 ноября в Испании, стала самой масштабной за последние 14 лет.

По данным испанских СМИ, в акции приняли участие около четырех миллионов человек. Протестующие требовали повышения зарплат, улучшения жилищных условий и мер по сдерживанию роста стоимости жизни.

Забастовку поддержали крупнейшие профсоюзы страны UGT и CCOO, представляющие более миллиона работников, а также другие профсоюзные организации и ассоциации арендаторов, выступающие против роста арендной платы и выселений.

Акция сопровождалась перебоями в работе транспорта и столкновениями с правоохранительными органами. В Мадриде, Валенсии, Барселоне и других городах возникли проблемы с дорожным движением. Были отменены более 280 регулярных авиарейсов и четверть железнодорожных рейсов. В Каталонии общественный транспорт не работал в течение 10 часов.

В отдельных районах участники протестов устраивали поджоги, происходили столкновения с полицией. В Мадриде правоохранители применили перцовый газ. По данным профсоюзов, медицинская помощь потребовалась 13 участникам акции.

Забастовка также затронула работу средств массовой информации. Телеканал Canal Sur временно приостановил регулярное вещание, а участники пикета сорвали прямой эфир программы Cafè d'Idees телеканала RTVE в Барселоне. Кроме того, сообщалось о проникновении протестующих в студию RTVE.

По информации правоохранительных органов, зафиксировано около 476 инцидентов, связанных с забастовкой. Задержаны не менее 42 человек.

Профсоюзы UGT и CCOO назвали акцию успешной. Предыдущая всеобщая забастовка сопоставимого масштаба проходила в Испании в ноябре 2012 года. Тогда протестующие выступали против мер жёсткой экономии и высокого уровня безработицы.