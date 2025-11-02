Управление здравоохранения Шымкента распространило обращение к родителям с просьбой ограничить посещение детьми мест массового скопления людей, передает BAQ.KZ. Медики предупреждают, что в условиях нестабильной эпидемиологической ситуации и роста числа заболеваний ОРВИ важно соблюдать меры предосторожности и усилить профилактику.

Специалисты напоминают о необходимости регулярно мыть руки с мылом, проветривать помещения, следить за питанием детей и при первых признаках недомогания обращаться к врачу, не занимаясь самолечением. Также рекомендуется избегать людных мест и носить маски — это помогает сдерживать распространение вирусов.

В ведомстве подчеркнули: профилактика остаётся самым эффективным способом защиты здоровья, особенно в сезон простуд и вирусных инфекций.