Всплеск вирусных инфекций: жителей Шымкента призвали избегать людных мест
Управление здравоохранения Шымкента распространило обращение к родителям с просьбой ограничить посещение детьми мест массового скопления людей, передает BAQ.KZ. Медики предупреждают, что в условиях нестабильной эпидемиологической ситуации и роста числа заболеваний ОРВИ важно соблюдать меры предосторожности и усилить профилактику.
Специалисты напоминают о необходимости регулярно мыть руки с мылом, проветривать помещения, следить за питанием детей и при первых признаках недомогания обращаться к врачу, не занимаясь самолечением. Также рекомендуется избегать людных мест и носить маски — это помогает сдерживать распространение вирусов.
В ведомстве подчеркнули: профилактика остаётся самым эффективным способом защиты здоровья, особенно в сезон простуд и вирусных инфекций.
