На юге Китая зафиксирована крупная вспышка вирусной лихорадки Чикунгунья, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews. В провинции Гуандун зарегистрировано более 7 тысяч случаев, из них около 3 тысяч только за последнюю неделю. Эпицентром стал город Фошань, где пациенты госпитализированы и находятся под наблюдением врачей. Вирус распространился как минимум в 12 городах региона, а в Гонконге уже выявлен первый завозной случай.

В воскресенье власти Гонконга сообщили о случае заболевания у 12-летнего мальчика, который ездил в Фошань, а затем у него поднялась температура, появилась сыпь и боль в суставах.

Чикунгунья передаётся через укусы заражённых комаров и вызывает жар, сыпь и суставные боли. Хотя большинство случаев лёгкие, власти Китая принимают жёсткие меры: жителей обязали устранять стоячую воду, запустили в водоёмы рыб, поедающих личинок, а также используют дроны для мониторинга. За нарушение санитарных предписаний предусмотрены штрафы до 10 000 юаней.