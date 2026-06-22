Вспышка Эболы в Конго: число жертв растет, вирус вышел за пределы страны

Ситуация с распространением лихорадки Эбола в Центральной Африке стремительно ухудшается. Спустя всего месяц после начала вспышки в Демократической Республике Конго число жертв достигло 254 человек. Эксперты предупреждают: пик эпидемии, которая уже признана самой тяжелой за последнее время, еще впереди.

По последним данным, в ДРК официально подтверждено 1003 случая заражения. На текущий момент летальность составляет около 25%, однако реальные масштабы бедствия могут быть значительно выше — власти страны открыто заявляют о большом количестве невыявленных больных. Ситуация уже вышла на международный уровень: опасная инфекция проникла в соседнюю Уганду. Там зафиксировано 19 случаев заболевания, два человека скончались.

Местные органы здравоохранения подтверждают, что все эти случаи напрямую связаны со вспышкой в Конго. Главной проблемой для медиков остается отслеживание цепочек заражения. Сейчас под наблюдением находится всего 58% лиц, контактировавших с больными. По заявлению Всемирной организации здравоохранения, чтобы эффективно остановить распространение вируса, этот показатель необходимо довести минимум до 90%.

Справка: Лихорадка Эбола — смертельно опасное заболевание, передающееся через прямой телесный контакт и биологические жидкости. Нынешнее положение дел осложняется биологическими особенностями вируса. В Конго свирепствует штамм Бундибугио (Bundibugyo). Главная опасность заключается в том, что против данного конкретного штамма на сегодняшний день нет ни одобренной вакцины, ни специальной терапии, что крайне затрудняет лечение пациентов и локализацию очагов инфекции.