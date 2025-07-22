В Нигерии продолжается рост числа жертв опасной вирусной инфекции — лихорадки Ласса, передает BAQ.KZ со ссылкой на Anadolu Ajansi. С начала 2025 года зарегистрировано уже 800 случаев заболевания, из которых 151 завершился летальным исходом. По данным Центра по контролю заболеваний Нигерии, уровень смертности по сравнению с прошлым годом вырос с 17,3% до 18,9%, что вызывает серьёзную тревогу среди медиков и властей.

Лихорадка Ласса, впервые зафиксированная в 1969 году в штате Борно, остаётся устойчивым эпидемиологическим вызовом для стран Западной Африки. Болезнь регулярно вспыхивает в Нигерии, а также в соседних странах — Мали, Того, Либерии, Сьерра-Леоне и Гане. Несмотря на введённый в 2019 году режим чрезвычайной ситуации, темпы заражения остаются высокими, а число жертв — пугающим.

Вирус Ласса передаётся человеку преимущественно при контакте с фекалиями и мочой инфицированных крыс, однако возможна и передача от человека к человеку, особенно в условиях отсутствия санитарных норм и своевременного медицинского вмешательства. Заболевание способно вызывать тяжёлую геморрагическую лихорадку, зачастую с фатальным исходом.

Медицинские службы страны вновь обращаются к населению с настоятельным призывом соблюдать меры гигиены, избегать контактов с грызунами и как можно скорее обращаться за помощью при первых признаках болезни. Ситуация остаётся под контролем, однако вызывает обеспокоенность не только в Нигерии, но и за её пределами.