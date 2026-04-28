Вспышка заболеваний среди скота в России: есть ли угроза для Казахстана

В ряде регионов России осложнилась эпизоотическая ситуация — среди сельскохозяйственных животных фиксируются случаи опасных заболеваний. Особенно напряженная обстановка наблюдается в Сибири, где власти усилили санитарный контроль и ввели ограничения на перемещение скота.

По официальным данным, причиной падежа животных называют пастереллез и бешенство. Эти заболевания поражают дыхательную и нервную системы и могут приводить к гибели скота. В отдельных регионах уже уничтожены тысячи голов животных.

При этом эксперты не исключают, что ситуация может быть сложнее. Некоторые признаки заболеваний, по их словам, напоминают ящур — особо опасную вирусную инфекцию, которая быстро распространяется среди крупного и мелкого рогатого скота и наносит серьезный ущерб животноводству.

Очаги заболеваний зарегистрированы в Новосибирской, Омской, Томской областях и Алтайском крае. В ряде территорий введены карантинные меры, усилен ветеринарный контроль, а владельцам временно запрещено перевозить животных в другие регионы.

Массовое уничтожение скота вызвало недовольство фермеров — для многих хозяйств это означает потерю основного источника дохода. Отдельно поднимается вопрос компенсаций, который, по словам аграриев, пока решен не полностью.

На фоне ситуации в России Казахстан усилил контроль на границе. Ветеринарные службы проводят дополнительные проверки, а ввоз и транзит живого скота и продукции животного происхождения из неблагополучных регионов ограничены.

Какие симптомы у ящура

Ящур — это опасное вирусное заболевание парнокопытных животных. Оно быстро распространяется и может за короткое время охватить целые стада.

Обычно болезнь начинается с высокой температуры — до 40–41 градуса. Животное становится вялым, теряет аппетит. Затем во рту, на языке, губах и деснах появляются пузырьки с жидкостью, которые позже лопаются и превращаются в язвы. У скота усиливается слюнотечение, ухудшается общее состояние.

Болезнь также поражает копыта — появляются воспаления и раны, животное начинает хромать и с трудом передвигаться. У коров может поражаться вымя, из-за чего резко снижается надой.

Какова ситуация в Казахстане

По данным Министерства сельского хозяйства, в Казахстане случаев ящура среди сельскохозяйственных животных на данный момент не зарегистрировано. Эпизоотическая ситуация находится под постоянным контролем ветеринарных служб.

Ведомство отмечает, что в стране регулярно проводятся профилактическая вакцинация, мониторинг, диагностические исследования, идентификация животных, а также ограничительные и оздоровительные мероприятия.

Из-за ситуации в соседних странах Казахстан уже вводил поэтапные ограничения на ввоз и транзит живого скота и животноводческой продукции. Кроме того, проводится вакцинация против ящура с использованием препаратов, содержащих актуальные штаммы вируса.

В Западно-Казахстанской области также проверили популяцию сайгаков. У некоторых животных были признаки ослабления, однако характерных для ящура изменений не выявлено. Биоматериалы направлены в лабораторию.

В Минсельхозе подчеркивают — угрозу распространения опасных инфекций держат на контроле, а меры ветеринарной безопасности будут продолжены.