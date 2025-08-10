Вспышки холеры охватили 23 страны Африки: под угрозой десятки тысяч детей
Волонтеры отмечают критическую нехватку вакцин.
В 23 странах Африки зафиксированы массовые вспышки холеры — с начала года зарегистрировано более 205 000 случаев заболевания, передает BAQ.KZ со ссылкой на Deutsche Welle. Доля смертельных исходов выросла до 2,1%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 1,9%.
По данным Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (АЦКПЗ), в некоторых районах уровень смертности может быть значительно выше. Основная причина летальных случаев при холере — быстрое обезвоживание, которое особенно опасно для детей и социально незащищённых групп населения.
ЮНИСЕФ предупреждает, что сезон проливных дождей в Западной и Центральной Африке увеличивает риск заражения: более 80 000 детей находятся в зоне особой опасности. Ливни смывают загрязнённые сточные воды в источники питьевой воды, ускоряя распространение болезни.
Эксперты подчёркивают, что вспышки холеры усугубляются недостатком инвестиций в санитарную инфраструктуру. Так, в Южном Судане доступ к туалетам есть лишь у 16% населения, а в Судане к чистой воде — у 35%.
Гендиректор АЦКПЗ Жан Касея отметил и критическую нехватку вакцин: ежегодно требуется 54 млн доз, но доступна только половина. Особенно тяжело сдерживать эпидемию в зонах вооружённых конфликтов — на востоке Конго и в Судане, где работа гуманитарных миссий сопряжена с серьёзной опасностью.
