Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут переговоры 15 августа на Аляске. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает BAQ.KZ со ссылкой на "РИА Новости".

По его словам, решение о месте проведения саммита было согласовано с американской стороной, которая объявила о договорённости в ночь на субботу.