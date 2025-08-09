Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске
Решение о месте проведения саммита было согласовано с американской стороной.
Сегодня, 07:50
75Фото: BBC
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут переговоры 15 августа на Аляске. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает BAQ.KZ со ссылкой на "РИА Новости".
По его словам, решение о месте проведения саммита было согласовано с американской стороной, которая объявила о договорённости в ночь на субботу.
"Россия и США - близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран", - отметил представитель Кремля.
