Путин и Трамп встретятся 15 августа на Аляске

Решение о месте проведения саммита было согласовано с американской стороной.

Фото: BBC

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут переговоры 15 августа на Аляске. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает BAQ.KZ со ссылкой на "РИА Новости".

По его словам, решение о месте проведения саммита было согласовано с американской стороной, которая объявила о договорённости в ночь на субботу.

"Россия и США - близкие соседи, граничат друг с другом. И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран", - отметил представитель Кремля.

