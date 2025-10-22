Белый дом заявил, что президент США Дональд Трамп "не планирует" встречаться с Владимиром Путиным в ближайшем будущем, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Euronews. По данным американских СМИ, подготовка к саммиту в Будапеште, о котором ранее говорил Трамп, затруднена из-за разногласий между Москвой и Вашингтоном.

Москва в ответ отвергла идею прекращения огня в Украине, подчеркнув, что этот шаг противоречит договорённостям, достигнутым на предыдущем саммите лидеров в Аляске. При этом в Кремле по-прежнему заявляют о заинтересованности в новой встрече президентов. Киев и его союзники настаивают, что именно прекращение огня на линии фронта должно стать отправной точкой для любых переговоров. Для Трампа же, напротив, прекращение боевых действий рассматривается как финальный этап возможной сделки, которая завершит четырёхлетнюю войну.

Переговорный процесс осложнился после телефонного разговора госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Источники утверждают, что стороны продемонстрировали "существенные расхождения в позициях". В МИД России назвали сообщения о переносе встречи министров "информационным цирком".