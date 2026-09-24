Встреча Трампа и Си: какие договорённости возможны между США и Китаем

Накануне встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина Вашингтон и Пекин продолжают переговоры по вопросам торговли, искусственного интеллекта и критически важных минералов. О том, по каким направлениям две державы могут прийти к соглашению, корреспонденту BAQ.KZ рассказала политолог Айнур Ногаева.

Будет ли достигнута большая сделка

После предварительных переговоров представителей США и Китая главный вопрос заключается в том, приведёт ли встреча Трампа и Си Цзиньпина к конкретным договорённостям.

По словам Айнур Ногаевой, пока оснований говорить о серьёзном прорыве немного.

«Пока, судя по всему, особых ожиданий нет. После технической встречи о каких-либо конкретных результатах объявлено не было. Поэтому нынешние переговоры, скорее, направлены на сохранение диалога между двумя странами, чем на достижение крупного прорыва», – считает политолог.

По мнению эксперта, одним из направлений, по которому стороны действительно могут достичь конкретной договорённости, является продление торгового перемирия.

«В первую очередь реально может быть продлено торговое перемирие. Нынешнее соглашение между США и Китаем истекает 10 ноября. Поэтому его могут продлить примерно на год, возможно, с некоторыми изменениями», – отметила Айнур Ногаева.

Однако интересы Вашингтона и Пекина в вопросе сроков продления соглашения могут различаться.

«Китай, вероятно, заинтересован в более длительном продлении. США же, чтобы сохранить инструмент давления на Китай, могут рассматривать продление всего на несколько месяцев. Это связано с тем, что интересы и подходы двух стран различаются», – пояснила эксперт.

Переговоры выходят за рамки торговли

Повестка переговоров между США и Китаем не ограничивается тарифами. В числе ключевых вопросов также находятся искусственный интеллект, полупроводники, редкоземельные элементы и критически важные минералы.

По словам Ногаевой, в технологическом противостоянии у двух стран есть преимущества в разных направлениях.

«С технологической точки зрения США по-прежнему имеют преимущество. В сфере самых современных процессоров, оборудования и ключевых технологий их возможности выше. Китай же демонстрирует свои преимущества в массовом производстве, быстрой адаптации технологий и снижении их стоимости», – говорит она.

В качестве примера эксперт приводит компанию DeepSeek.

«На примере DeepSeek мы увидели, что Китай способен быстро адаптировать технологии и превращать их в более дешёвые и эффективные решения. В сфере полупроводников Китай также стремится заместить импорт и сформировать собственную производственную цепочку», – отметила политолог.

При этом, по её словам, пока рано говорить о полной технологической независимости Китая.

«Одно из главных направлений для Китая сейчас – постепенное снижение зависимости от зарубежных технологий. Ограничения со стороны США не только замедляют этот процесс, но и одновременно стимулируют Китай развивать собственную технологическую базу», – считает Ногаева.

Редкоземельные металлы – важный инструмент на переговорах

Ещё один важный вопрос в переговорах между США и Китаем – редкоземельные элементы.

Они широко используются в автомобильной промышленности, электронике, энергетике и оборонном секторе. Китай занимает важное место в мировой цепочке поставок благодаря своим позициям в добыче и особенно переработке редкоземельного сырья и производстве редкоземельных магнитов.

По мнению политолога, именно эта сфера является одним из важных экономических рычагов Пекина на переговорах.

«По вопросу торгового дефицита договориться возможно. А редкоземельные элементы – это один из инструментов влияния сторон друг на друга. Китай занимает важные позиции в их мировом производстве и особенно в цепочках переработки. Поэтому данный вопрос имеет особое значение на переговорах», – подчеркнула эксперт.

Конкуренция в сфере искусственного интеллекта усиливается

Искусственный интеллект также стал одним из основных направлений соперничества между США и Китаем.

По мнению Ногаевой, ИИ уже нельзя рассматривать исключительно как технологическую или экономическую сферу.

«Искусственный интеллект сегодня – это не просто технологическое направление. Он становится важной сферой конкуренции за экономическое и геополитическое преимущество. Страна, которая будет в большей степени влиять на развитие этой технологии и формирование правил её использования, получит больше возможностей на следующем технологическом этапе», – отмечает Айнур Ногаева.

В этом контексте, по её словам, важно, смогут ли США и Китай договориться хотя бы об общих правилах.

«Главный вопрос заключается в том, смогут ли США и Китай, несмотря на конкуренцию, сформировать хотя бы общие правила игры. Или же мир будет двигаться к конкуренции двух отдельных технологических систем? Это важный вопрос не только для двух стран, но и для других государств», – заявила политолог.

Как давление США влияет на Китай

В последние годы Вашингтон усиливает экспортные ограничения и меры технологического контроля в отношении Китая. Однако, как отмечает эксперт, у такой политики есть и обратная сторона.

«С одной стороны, США пытаются ограничить доступ Китая к наиболее передовым технологиям. С другой – это подталкивает Китай к созданию собственной независимой производственной и технологической экосистемы. Чем сильнее давление, тем активнее Пекин ищет альтернативные цепочки поставок, рынки и технологические решения», – говорит Ногаева.

Поэтому, по её мнению, результаты предстоящих переговоров нельзя оценивать исключительно через призму новых тарифов или их снижения.

Какое значение это имеет для Казахстана

Результаты переговоров между США и Китаем могут повлиять и на другие государства. Для Казахстана важны стабильность глобальных торговых цепочек, доступ к технологиям, изменения на сырьевых рынках, а также уровень торговых барьеров между крупнейшими экономиками мира.

Казахстан развивает торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество как с США, так и с Китаем. Поэтому стабильность отношений между двумя крупнейшими экономиками мира может оказывать влияние и на экономические процессы в Центральной Азии.

По мнению Айнур Ногаевой, от предстоящих переговоров скорее стоит ожидать отдельных договорённостей по конкретным направлениям, чем масштабной сделки, которая позволила бы решить все существующие противоречия.