«Встреча у ворот»: как в Астане помогают вышедшим из колонии

За восемь месяцев этого года из учреждений столичного департамента уголовно-исполнительной системы освободились 485 человек. В Астане обсудили, что происходит с ними дальше, передает BAQ.KZ.

Круглый стол по социальной адаптации и трудоустройству бывших заключенных прошел в рамках нарратива «Закон и порядок».

Сколько человек удалось трудоустроить

Общественный фонд «Реабилитационных технологий и концепций» работает с этой категорией по государственному социальному заказу управления занятости и социальной защиты.

«До сентября 2026 года в нашем фонде зарегистрировались 653 гражданина. Мы оказали им самую разную помощь: 306 человек удалось успешно трудоустроить, еще 34 гражданина смогли открыть ИП и начать свой бизнес. Кроме того, 146 человек прошли психодиагностику, 63 получили правовые консультации. Однако 73 человека пока остаются без работы, и наша задача — помочь каждому найти свое место в обществе», - сообщила директор фонда Орынбасар Кульжабаева.

Отдельно действуют квоты для лиц с судимостью. По ним в этом году работу получил 21 человек.

Что делают до освобождения

Подготовка начинается не в день выхода за ворота, а с момента поступления человека в учреждение.

«Подготовка к освобождению начинается с момента их поступления в учреждение: они получают специальности, восстанавливают документы и социальные связи. Ни один человек не остается без внимания - мы заранее направили 883 уведомления в акиматы, органы внутренних дел и службу пробации, чтобы профильные ведомства успели подготовиться к возвращению гражданина», - рассказала начальник отделения по воспитательной и социально-психологической работе среди осужденных ДУИС по Астане Асель Макашева.

Кого встречают прямо у ворот

Из освободившихся 67 человек выбрали местом жительства Астану. Из них 23 остро нуждались в социально-правовой помощи, 11 направили в центры адаптации и приюты.

Вместе с управлением занятости работает проект «Встреча у ворот», когда человеку оказывают первичную поддержку сразу на выходе из учреждения. Таких мероприятий провели уже девять.

Освобожденные имеют право на единовременную выплату до 15 МРП, это 64 875 тенге.

Что предлагают изменить

Фонд подготовил рекомендации для государственных органов.

Предлагается использовать искусственный интеллект и цифровые сервисы для подбора вакансий и сопровождения подопечных, а также открыть специализированный центр социализации и реабилитации.

Участники встречи призвали работодателей соблюдать трудовое законодательство, а государственные органы помогать бывшим заключенным с финансовыми проблемами, включая разблокировку банковских счетов и процедуры банкротства.