Встреча Зеленского и Трампа: главное к этому часу
Они говорили о стремлении поскорее завершить войну в Украине.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели совместную пресс-конференцию в Овальном кабинете Белого дома, после чего приступили к закрытым переговорам, передает BAQ.KZ со ссылкой на мировые СМИ. Американский президент назвал встречу с украинским лидером "большой честью" и заявил, что рассчитывает на прогресс в урегулировании войны.
Трамп сообщил, что планирует провести трехсторонний саммит с участием Владимира Путина, если переговоры с Зеленским и европейскими лидерами завершатся успешно. По словам хозяина Белого дома, "главную роль в обеспечении безопасности Украины должна играть Европа", однако США тоже намерены подключиться и предоставить "очень много помощи". При этом он подчеркнул, что речь идет не о членстве Украины в НАТО, а о новых "гарантиях безопасности".
Особое внимание вызвало заявление Трампа о том, что прекращение огня может не быть обязательным условием для достижения договоренностей.
Иногда это лишь дает сторонам время восстановиться, и не все этого хотят, — пояснил он.
Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Трампа за усилия по "остановке убийств" и выразил готовность к трехстороннему диалогу. Он также сообщил, что Украина сможет провести выборы только после окончания войны:
Во время войны это невозможно, но мы должны обеспечить людям возможность демократического и законного голосования.
Позже Трамп и Зеленский завершили переговоры один на один. После короткой паузы для совместного фото они вернулись к обсуждению уже в расширенном формате вместе с европейскими лидерами.
После завершения встреч Трамп намерен созвониться с Путиным.
