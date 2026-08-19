«Вся правда о Диане»: брат принцессы написал книгу о сестре

Брат принцессы Дианы, граф Чарльз Спенсер, написал мемуары о своей сестре, погибшей почти 30 лет назад. Книга «Лебединая песня: моя сестра Диана» выйдет в Великобритании 22 сентября. Спенсер объяснил, что решил написать книгу из-за многочисленных публикаций и интервью о Диане, в которых, по его мнению, со временем закрепились недостоверные сведения.

Это убедило меня в необходимости раз и навсегда записать свои собственные мысли и воспоминания — вместо того, чтобы в очередной раз испытывать дискомфорт от чтения высказываний, многие из которых основаны на неправдивых фактах, со временем устоявших как истинные, — заявил он.

По словам Спенсера, главная цель книги — показать Диану такой, какой её знал брат.

Я хотел бы говорить от имени Дианы — и делать это в открыто позитивном ключе, — отметил он.

Он назвал сестру человеком, который был «полон любви, харизмы и сомнений в себе», и выразил надежду, что книга поможет читателям лучше понять её характер.

Диана погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году. Ей было 36 лет. Её сыновьям, принцам Уильяму и Гарри, на тот момент было 15 и 12 лет. Чарльз Спенсер также напомнил о своей речи на похоронах Дианы в Вестминстерском аббатстве. Тогда он назвал сестру «самим сосредоточением сострадания, чувства долга, стиля и красоты» и говорил о ней как о символе бескорыстной человечности. Спенсер также резко критиковал журналистов, заявив, что за Дианой «охотились больше всех в современной истории».