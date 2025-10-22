В Казахстане за январь–сентябрь текущего года жертвами медицинских уголовных правонарушений стали 176 человек, что на 8,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (162 человека), со ссылкой на Energyprom.

За этим безликим ростом — реальные трагедии: большинство пострадавших — женщины (59,7%), 29 — несовершеннолетние, 10 — пенсионеры, один — человек с инвалидностью, и даже один осуждённый.

Особую тревогу вызывает вовлечённость детей: 22 ребёнка младше 11 лет, ещё 7 — в возрасте от 12 до 17 лет. Чаще всего жертвами становились казахстанцы в самом расцвете сил — от 30 до 49 лет (74 случая). Всего в стране за девять месяцев зарегистрировано 166 медицинских уголовных правонарушений, что также выше прошлогоднего показателя на 7,8%.

Почти все случаи (87,3%) связаны с ненадлежащим выполнением профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником — 145 инцидентов. Это на 3,6% больше, чем годом ранее. Ещё 16 правонарушений касались незаконной медицинской и фармацевтической деятельности, включая подделку рецептов и неправомерную выдачу наркотических препаратов. По фактам неоказания помощи больному зарегистрировано 3 случая, также зафиксированы единичные инциденты незаконного аборта и обращения с фальсифицированными медицинскими изделиями.

По числу зарегистрированных нарушений лидирует Астана — здесь зафиксировано 26 случаев, почти в два раза больше, чем годом ранее. Также в числе антилидеров Туркестанская (19 случаев) и Акмолинская (13 случаев) области. Самыми "спокойными" оказались Шымкент, Северо-Казахстанская, Мангистауская и Жетысуская области — всего по 2 случая в каждом регионе.

Тем временем в стране остаётся высокой смертность от болезней, не связанных с врачебными ошибками. В первом полугодии 2025 года умерло 64,6 тыс. человек — на 2,3% меньше, чем в 2024 году. В лидерах по причинам смерти — болезни сердца (15,4 тыс.), нервной системы (11,2 тыс.), новообразования (6,9 тыс.), болезни органов дыхания (6,5 тыс.) и пищеварения (5 тыс.).

По числу умерших лидирует Алматы (6,1 тыс. человек), далее следуют Карагандинская (5,2 тыс.), Туркестанская (4,9 тыс.), Алматинская (4,6 тыс.) и Восточно-Казахстанская (4 тыс.) области. Наименьшее число умерших зарегистрировано в Улытауской, Мангистауской и Атырауской областях.

На фоне этих цифр интерес вызывает высокий уровень обеспеченности медицинскими кадрами: на 2024 год в Казахстане приходилось 411,1 врача на 100 тыс. населения — выше среднего по СНГ (308,7) и даже ОЭСР (333), но ниже показателей ЕС (507,6) и России (508).

Во втором квартале 2025 года в сфере здравоохранения и соцобслуживания были заняты 595,2 тыс. человек — на 4,3% больше, чем год назад. Особенно резко возросло число специалистов в Актюбинской области (+28,3%), Алматинской области (+22,3%) и Астане (+16%). Однако в половине регионов страны занятость в секторе снизилась, что может быть тревожным сигналом для системы здравоохранения.