Всё по-другому: Как новая Конституция Казахстана изменит жизнь в стране
Обсуждаем главные новеллы в нашей студии.
Сегодня 2026, 10:00
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Сегодня 2026, 10:00Сегодня 2026, 10:00
135Фото: BAQ.kz
Первого июля Новая Конституция Казахстана вступила в силу. Документ, напомним, был принят на всенародном референдуме 15 марта. Каких изменений ждать в жизни государства и общества? Обсудим основные в студии программы "Важная тема". Сегодняшний гость - доктор политических наук, ведущий научный сотрудник Центра региональных исследований и качества жизни в АО "Институт экономических исследований" в Казахстане Габит Матаев.
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