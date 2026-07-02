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Всё по-другому: Как новая Конституция Казахстана изменит жизнь в стране

Обсуждаем главные новеллы в нашей студии.

Сегодня 2026, 10:00
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BAQ.kz Сегодня 2026, 10:00
Сегодня 2026, 10:00
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Фото: BAQ.kz

Первого июля Новая Конституция Казахстана вступила в силу. Документ, напомним, был принят на всенародном референдуме 15 марта. Каких изменений ждать в жизни государства и общества? Обсудим основные в студии программы "Важная тема". Сегодняшний гость - доктор политических наук, ведущий научный сотрудник Центра региональных исследований и качества жизни в АО "Институт экономических исследований" в Казахстане Габит Матаев. 

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