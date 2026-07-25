«Всё по закону»: чиновники не нашли нарушений на скандальной стройке в Актау

В управлении архитектурно-строительного контроля Мангистауской области прокомментировали резонансную ситуацию вокруг участка за известным рестораном «Айдын». По данным профильного ведомства, застройщик действует в строгом соответствии с действующим законодательством страны.

Как пояснили в ГАСКе, у предпринимателя на руках имеется полный пакет разрешительных документов. Заказчик оформил права на землю, получил АПЗ, успешно прошёл вневедомственную экспертизу проекта и своевременно направил уведомление о старте строительных процессов, как того требует Строительный кодекс РК.

В ведомстве подчеркнули, что сам процесс возведения объекта ещё не начался.

«Сейчас на объекте идут исключительно подготовительные процессы, которые прописаны в утвержденной документации. Захвата чужих территорий, самовольного смещения границ или других нарушений градостроительных норм наши специалисты не зафиксировали», - отметили власти.

Официальные лица также опровергли сообщения из соцсетей о разрушении природного рельефа, заявив, что эти опасения пока не нашли подтверждения. Тем не менее, чиновники обещают держать объект на постоянном контроле и реагировать, если нарушения всё же всплывут.

Волна недовольства среди местных жителей поднялась после того, как территорию за рестораном «Айдын» обнесли забором. Люди заподозрили неладно и потребовали от властей проверки. Впрочем, несмотря на успокоительные заявления чиновников, уже сегодня, 25 июля, на площадке были замечены рабочие со спецтехникой и отбойными молотками.