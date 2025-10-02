С 2026 года в России начнут действовать новые правила для таксопарков: использовать и перерегистрировать в сервисах такси можно будет только автомобили отечественного производства. Такая ситуация может привести к массовому выбытию иномарок на рынки соседних государств. В Казахстане уже есть беспокойства по этому поводу. Насколько все же они оправданы, читайте в материале BAQ.kz.

По данным Минпрома Казахстана, только за первое полугодие 2025 года в страну ввезено 5 145 автомобилей из РФ. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года этот показатель составлял 2 484 единицы - рост составил 107% год к году. В ведомстве уточняют, что новые автомобили ввозятся в основном российского производства, а подержанные машины - частными лицами.

"В большинстве случаев такие автомобили находятся в лизинге, кредите или долгосрочной аренде. Они обременены и не могут свободно продаваться или вывозиться за пределы страны. Даже если отдельные граждане приобретают машины, находящиеся в собственности, юридические ограничения и финансовые обязательства существенно ограничивают возможности массового импорта", — пояснили в Министерстве промышленности и строительства РК.

Как ведется контроль за ввозом старых авто

Формально ограничений на ввоз подержанных автомобилей в Казахстан нет, однако регистрация невозможна без электронного паспорта машины, который оформляется в России и передаётся в казахстанские базы. Без него автомобиль поставить на учёт невозможно. Контроль за завозом ведут Комитет государственных доходов Министерства финансов и Пограничная служба КНБ, что создаёт дополнительную защиту внутреннего рынка.

Кроме того, действует система сборов за первичную регистрацию: чем старше автомобиль, тем выше ставка.

"Это не запретительный барьер, но он делает оформление старых машин дороже и экономически менее привлекательным по сравнению с покупкой новой отечественной машины. Такой механизм позволяет государству регулировать поток подержанных автомобилей и поддерживать спрос на новые модели, в том числе казахстанской сборки", — уточнили в Минпроме.

Как повлияет на ситуацию новый Налоговый кодекс

С 2026 года в Казахстане вступает в силу новый Налоговый кодекс, и это сразу вызвало обсуждения среди экспертов и автовладельцев. Главный вопрос — приведут ли изменения законодательства к росту импорта подержанных автомобилей из России и сделают ли его более привлекательным.

"Существующие меры, такие как электронные паспорта и сборы за регистрацию, в принципе выполняют свою функцию. Но изменения в Налоговом кодексе создают ситуацию, когда привоз старых автомобилей может быть финансово выгодным. Освобождение таких машин от части налогов, включая утилизационный сбор и первичную регистрацию, снижает затраты на их ввоз и делает их более привлекательными для покупателей. На практике это создаёт стимулы для приобретения подержанных автомобилей из России, хотя формально барьеры остаются", - отмечает автоэксперт Арсен Шакуов.

Он добавляет, что эффект от нового законодательства особенно заметен в приграничных регионах.

"Люди выбирают дешевле, даже если автомобиль старый или с большим пробегом. Для многих экономическая выгода важнее, чем безопасность и долговечность машины. Поэтому старые автомобили остаются привлекательными для определённой аудитории и могут создавать дополнительное конкурентное давление на внутренний рынок новых автомобилей", - отметил спикер.

При этом для стимулирования спроса на новые машины Минпром Казахстана напоминает о программе льготного автокредитования через Банк развития Казахстана, которая действует с 2015 года. Процентная ставка составляет 4% годовых, срок кредитования - до 7 лет, максимальная стоимость автомобиля - 15 млн тенге.

Первоначальный взнос официально не предусмотрен, хотя банки второго уровня могут устанавливать его до 10%. Дополнительно дилеры предлагают акции, скидки и программы рассрочки, что делает новые автомобили более доступными.

"Программа льготного кредитования работает и позволяет стимулировать спрос на отечественные автомобили, но её недостаточно для полной конкуренции с дешёвыми подержанными машинами. Необходимо также создавать налоговые и финансовые стимулы, которые делают новые казахстанские автомобили более привлекательными для потребителя. Только комплексные меры обеспечат устойчивую конкуренцию и защиту внутреннего рынка", - подчёркивает Арсен Шакуов.

Есть ли повод для беспокойства?

В Министерстве промышленности и строительства РК уверяют, что массового завоза подержанных автомобилей из России на казахстанский рынок не предвидится. При этом статистика фиксирует рост интереса к российским машинам.

"Но законодательные и финансовые ограничения, включая обязательность электронных паспортов и сборы за регистрацию, существенно ограничивают масштаб этих процессов", - отмечает автоэксперт Арсен Шакуов.

По его словам, наибольшая конкуренция с подержанными российскими автомобилями проявляется в сегменте стоимостью до 5 млн тенге.