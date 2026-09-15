ВТО предупредила об угрозе мировой торговле: экспорт может рухнуть на 27%

Разделение мировой экономики на конкурирующие блоки способно серьёзно ударить по торговле и мировому ВВП. В ВТО призвали страны срочно обновить правила глобальной торговли. Всемирная торговая организация предупредила о риске фрагментации мировой торговли. Об этом говорится в ежегодном докладе ВТО, опубликованном 15 сентября. В организации считают, что действующие правила не успевают за изменениями в мировой экономике, ростом цифровой торговли и усилением политической напряжённости между крупнейшими странами.

По расчётам ВТО, если мир разделится на конкурирующие геополитические блоки, к 2050 году мировой ВВП может оказаться на 5,1% ниже, а экспорт — на 18,6% ниже, чем при сохранении нынешней модели сотрудничества. При переходе от многосторонней торговли к отдельным соглашениям о свободной торговле потери могут быть ещё больше: минус 6,9% мирового ВВП и почти 27% экспорта. Больше всего от такой фрагментации рискуют пострадать наименее развитые страны.

Главный экономист ВТО Роб Штайгер заявил Reuters, что мировая торговая система находится на «критическом перепутье». На этом фоне страны всё чаще заключают региональные и отраслевые торговые соглашения, а торговая напряжённость усиливается, в том числе из-за тарифной политики администрации президента США Дональда Трампа.

В ВТО, напротив, считают, что укрепление многостороннего сотрудничества может добавить 2,9% к мировому ВВП и почти 18% к мировому экспорту. Сейчас около 72% мировой торговли осуществляется на условиях режима наибольшего благоприятствования ВТО. Это на восемь процентных пунктов меньше, чем в 2022 году.