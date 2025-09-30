Сегодня Глава государства дал старт работе второй линии железной дороги Достык – Мойынты. Этот стратегический проект значительно увеличивает пропускную способность на восточном направлении и открывает новые возможности для казахстанского экспорта и транзита. В беседе с корреспондентом BAQ.KZ директор филиала АО "НК "КТЖ" – "Дирекция интегрированного планирования" Вадим Копылов рассказал о значении участка для транспортной системы и перспективах грузоперевозок.

От "Дружбы" до стратегического коридора

Как подчёркивает Вадим Копылов, Достык – это не просто железнодорожный стык. Ранее станция называлась "Дружба" и с 1990 года связала Казахстан с Китаем. В то время через погранпереход ежедневно проходило всего около 10 вагонов. Сегодня этот показатель вырос до 800 вагонов в сутки.

"За 35 лет по данной ветке мы провезли более 400 миллионов тонн. Это те грузы, которые пошли по направлению в Китай. Сегодня среднесуточная сдача по Достыку составляет более 800 вагонов. То есть видите, было 10 в 1990 году, сегодня уже 800. Потенциал этого стыка уже давно стоял у нас как основная повестка дня", – отметил он.

С 2015 года объём перевозок увеличился в 4,5 раза – с 7,5 млн тонн до 32 млн тонн в год.

Рост несмотря на ограничения

По словам Вадима Копылова, даже в условиях ремонтных работ, когда часть пропускной способности терялась, компания сумела нарастить объём перевозок. Этого удалось достичь за счёт внедрения новых логистических решений, например, погрузки контейнеров в полувагоны, что позволило сократить порожние рейсы и оптимизировать работу. Экономия достигала 100-120 поездов в месяц.

"Мы, к примеру, 12 миллионов тонн сдаём и 8 миллионов тонн принимаем. Почему? Потому что в основном в Китай идёт сырьё. У нас есть Соколово-Сарбайское месторождение, Qarmet, Казцинк. Они везут руду в полувагонах, а с китайской стороны приходят контейнерные поезда. Для того, чтобы соблюдать приоритет в обмене перевозок, нам приходилось подсылать порожние составы для того, чтобы осуществлять перегрузку. С прошлого года мы начали использовать полувагоны, то есть начали прибывающие контейнеры с китайской стороны грузить в освободившиеся полувагоны, которые сдались. Тем самым мы экономили порожние поезда", – пояснил эксперт.

Увеличение пропускной способности

Протяжённость участка Достык – Мойынты составляет 836 км. Его строительство велось поэтапно: сначала был сдан отрезок Мойынты – Балхаш для разгрузки Балхашского узла, затем – участки Бесколь – Достык и Актогай – Бесколь. Последними завершены Балхаш – Саяк и Саяк – Актогай.

Если раньше по однопутной линии проходило 12 пар поездов в сутки, то после запуска второй линии этот показатель вырастет до 60 пар.

"Это пятикратное увеличение объёма перевозок, и оно позволит полностью обеспечить экспортный и транзитный потенциал Казахстана", – отметил Копылов.

Инфраструктурные проекты в комплексе

Развитие Достык – Мойынты – часть масштабной программы по укреплению транспортных коридоров. Параллельно идет модернизация линии Алтынколь – Жетыген, что удвоит ее пропускную способность – с 15 до 30 пар поездов в сутки. В планах – строительство участка Кызылжар – Жезказган и третьего погранперехода Бахты – Аягоз к 2028 году.

Кроме того, активно внедряется автоматическая блокировка движения поездов, что позволяет увеличить пропускную способность отдельных направлений в 2-2,5 раза.

Экспортный эффект

Китай остаётся ключевым потребителем казахстанских грузов – руды, зерна, комбикормов. За последние 8 месяцев экспорт комбикормов в КНР вырос в 5 раз. Всего в 2024 году Казахстан отправил в Китай свыше 3 млн тонн зерновых грузов.

Вадим Копылов подчеркнул, что инфраструктурные проекты напрямую влияют на рост перевозок. В 2023 году общий объём перевозок составил 298 млн тонн, в 2024-м – уже 303 млн, а в текущем году прирост ожидается на уровне 8 млн тонн.

Глобальный транзитный коридор

Новые железнодорожные проекты позволяют Казахстану сокращать сроки доставки грузов между Китаем и Европой почти в два раза. Так, путь из Сианя до Будапешта занимает 23-25 суток против 40-50 при морской перевозке.