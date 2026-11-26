Китайская компания Shandong Kerui Group предложила Казахстану технологии, которые помогают возобновить добычу на простаивающих скважинах и поднять отдачу зрелых месторождений. Министр энергетики Ерлан Аккенженов во время рабочего визита в Китай обсудил это с председателем совета директоров холдинга Яном Сянем. Казахстанская сторона предлагает сначала проверить технологии на пилотных участках.

Что предлагают китайцы

Речь идёт о восстановлении добычи на бездействующих скважинах и о современных методах увеличения нефтеотдачи на зрелых месторождениях. В KERUI Group представили разработки, которые ограничивают приток пластовой воды в скважины и помогают нарастить добычу с учётом геологии конкретного промысла.

Обводнённость остаётся одной из главных проблем старых месторождений. Чем дольше разрабатывают участок, тем больше воды поднимается из скважины вместе с нефтью, и добыча становится дороже. Многие крупные месторождения Казахстана, например Узень и Жетыбай в Мангистауской области, разрабатывают с 1960-х годов.

Компания предложила создать совместные сервисные бригады, в которых технологии будут передавать казахстанским специалистам. В холдинге готовы рассмотреть создание в Казахстане совместного предприятия по сборке оборудования для колтюбинга и гидроразрыва пласта. При колтюбинге в скважину спускают длинную гибкую трубу, через неё проводят ремонт и обработку без подъёма основного оборудования. При гидроразрыве в пласт под давлением закачивают жидкость, чтобы образовались трещины и нефть легче поступала к скважине.

Сначала проверка

Аккенженов назвал продление срока работы зрелых месторождений и снижение обводнённости скважин актуальными задачами для нефтяной отрасли страны.

«Для ряда наших зрелых месторождений вопросы снижения обводненности и поддержания полки добычи имеют прямое экономическое значение. Вместе с тем эффективность любой технологии должна подтверждаться на практике, в конкретных геологических условиях каждого промысла. Поэтому мы предлагаем начать с точечных пилотных испытаний на казахстанских участках, и по их реальным результатам рассматривать дальнейшее масштабирование сотрудничества и проекты локализации оборудования в стране», – подчеркнул министр.

По итогам встречи глава Минэнерго предложил вместе со специалистами ведомства и казахстанскими нефтедобывающими компаниями детально изучить технические предложения KERUI Group. После этого определят участки, где можно провести пилотные испытания.