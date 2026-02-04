В Казахстане сохраняется тревожная тенденция вторичного сиротства — когда дети, взятые в семьи, вновь возвращаются в государственные учреждения, передает BAQ.KZ.

Аналитики finprom.kz, ссылаясь на данные Министерства здравоохранения РК и Бюро национальной статистики, сообщают, что в 2024 году 164 ребёнка вернулись в дома малютки после того, как опекуны отказались от их дальнейшего содержания и воспитания.

Общее количество детей, поступивших в интернатные учреждения страны, остаётся высоким — 1,3 тысячи малышей в 2024 году, что на 3,3% больше, чем в 2015-м. При этом число усыновлённых детей резко сократилось: за последние девять лет количество усыновлений уменьшилось более чем в два раза, с 502 до 222 случаев.

Специалисты отмечают, что рост вторичного сиротства связан с несколькими факторами: недостаточной поддержкой замещающих семей, высокой нагрузкой на действующие учреждения и увеличением числа детей с особыми потребностями, для которых сложно найти постоянную семью. Кроме того, случаи отмены усыновления остаются редкими, что отражает более строгий отбор кандидатов в усыновители.

В Казахстане продолжается сокращение домов ребёнка — за последние 14 лет их количество уменьшилось с 23 до 20, а численность малышей в таких учреждениях сократилась почти вдвое — с 1,8 тыс. до 756 человек. Эксперты связывают это с активным развитием программ поддержки семей, включая проекты "Дом мамы", где рожавшие женщины в трудной ситуации получают помощь в уходе за детьми.

Тем не менее, динамика вторичного сиротства показывает, что проблемы замещающей семьи и сопровождения детей остаются серьёзными. Специалисты подчёркивают необходимость усиления профилактики социального сиротства, расширения программ поддержки приёмных родителей и контроля за адаптацией детей после передачи их в семьи.