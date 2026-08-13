Второе в этом году солнечное затмение прошло над рядом регионов Земли

Вечером 12 августа произошло второе в этом году солнечное затмение. Явление наблюдалось в ряде регионов Северной Америки, Европы и северо-западной Африки.

Как сообщили на кафедре астрофизики Бакинского государственного университета, затмение началось с частичной фазы в 19:34 и завершилось в 23:57. Центральная фаза продолжалась с 20:57 до 22:30.

Полную фазу затмения можно было наблюдать только в отдельных районах Гренландии, Исландии, Португалии, Испании и в российском Красноярске. Максимальная продолжительность полной фазы составила 2 минуты 18 секунд.

По данным специалистов, во время полного солнечного затмения Луна полностью закрывает солнечный диск, поскольку в этот момент находится достаточно близко к Земле. 12 августа расстояние между Землей и Луной составляло около 359,4 тыс. километров.

Следующее подобное явление ожидается 23 августа 2044 года.