Второе в этом году солнечное затмение прошло над рядом регионов Земли
Нынешнее затмение повторило полное солнечное затмение, которое наблюдалось 1 августа 2008 года.
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Вечером 12 августа произошло второе в этом году солнечное затмение. Явление наблюдалось в ряде регионов Северной Америки, Европы и северо-западной Африки.
Как сообщили на кафедре астрофизики Бакинского государственного университета, затмение началось с частичной фазы в 19:34 и завершилось в 23:57. Центральная фаза продолжалась с 20:57 до 22:30.
Полную фазу затмения можно было наблюдать только в отдельных районах Гренландии, Исландии, Португалии, Испании и в российском Красноярске. Максимальная продолжительность полной фазы составила 2 минуты 18 секунд.
По данным специалистов, во время полного солнечного затмения Луна полностью закрывает солнечный диск, поскольку в этот момент находится достаточно близко к Земле. 12 августа расстояние между Землей и Луной составляло около 359,4 тыс. километров.
Следующее подобное явление ожидается 23 августа 2044 года.
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