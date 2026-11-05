Второй автомобиль из-за границы: почему в Казахстане могут отказать в оформлении

Казахстанцам, которые покупают автомобили за рубежом, придется внимательнее подходить к оформлению документов. В стране ограничили выдачу свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства при личном ввозе машин из государств за пределами Евразийского экономического союза. Получить такой документ можно не чаще одного раза в календарном году.

Изменения предусмотрены приказом министра торговли и интеграции от 23 сентября 2026 года № 268-НҚ. Документ опубликован 25 сентября, а ограничение на выдачу свидетельств действует с 26 сентября.

Что изменилось для покупателей автомобилей

Предположим, казахстанец приобрел машину в Южной Корее и ввез ее для личного пользования. Для оформления автомобиля требуется свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства, подтверждающее соответствие машины установленным требованиям.

Теперь при таком ввозе предусмотрено оформление не более одного свидетельства в календарном году.

Это означает, что при покупке второй машины за пределами Евразийского экономического союза в том же году могут возникнуть сложности с получением документа по процедуре личного ввоза.

При этом речь идет об ограничении на выдачу свидетельства, а не о прямом запрете ввозить второй автомобиль. Порядок оформления зависит от страны ввоза, категории транспорта и цели его приобретения.

Для автомобилей, поступающих из государств Евразийского экономического союза, включая Россию, Беларусь, Кыргызстан и Армению, предусмотрен отдельный порядок. Новые правила прямо исключают оформление такого свидетельства для транспортных средств, ввозимых физическими лицами из этих стран.

Каким машинам могут отказать в выдаче документа

Приказом определены и другие случаи, когда свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства не оформляется.

Это касается автомобилей, которые физические лица ввозят из третьих стран, но которые не относятся к транспортным средствам для личного пользования по установленным правилам.

Отказ предусмотрен и для машин, не соответствующих допустимым параметрам транспортных средств для движения по дорогам Казахстана.

Еще одно основание касается автомобилей, на которые по установленным правилам не оформляется электронный паспорт транспортного средства.

Поэтому перед покупкой машины за границей стоит заранее проверить возможность оформления необходимых документов в Казахстане.

Проверки автомобилей будут записывать на видео

Для испытательных лабораторий вводятся дополнительные требования.

Проверка единичного транспортного средства должна проводиться не менее чем двумя специалистами аккредитованной лаборатории.

Отдельное внимание уделено проверке устройства экстренного вызова оперативных служб. Процесс должен непрерывно записываться на видео.

Во время проверки специалисты фиксируют место испытания, идентификационные данные автомобиля, его внешний вид и работоспособность устройства экстренного вызова.

Проверка включает тестовое соединение с оператором системы экстренного реагирования при авариях.

Фото- и видеоматериалы испытаний лаборатория обязана хранить не менее трех лет со дня выдачи свидетельства.

Для автовладельцев это означает, что проведение соответствующих испытаний должно подтверждаться документальными материалами, которые можно проверить впоследствии.

Что изменится для бизнеса

Поправки затронули и порядок проверки продукции на соответствие установленным требованиям.

В определенных случаях предприниматели смогут пройти идентификацию товаров дистанционно, предоставив фотографии и видеоматериалы.

Такой формат допускается, когда для проверки продукции не нужны специальные измерения, испытания, оборудование или непосредственный доступ эксперта к товару.

При этом предусмотрены следующие условия.

Фотографии или видеозаписи должны позволять рассмотреть продукцию со всех сторон, проверить маркировку и сопоставить характеристики товара с документами.

Акт идентификации либо мотивированный отказ оформляется в срок не более пяти рабочих дней после предоставления необходимых материалов.

Один акт может охватывать несколько наименований продукции одного изготовителя, относящихся к одной установленной товарной группе.

Стандартный срок действия акта составляет 12 месяцев. При предусмотренных правилами обстоятельствах он может быть короче.

При этом пятидневный срок относится к акту идентификации продукции, а не к выдаче свидетельства о безопасности автомобиля.

Когда начнут действовать остальные изменения

Новые правила вводятся поэтапно.

Ограничения на оформление свидетельств при личном ввозе автомобилей из стран за пределами Евразийского экономического союза и положения об отдельных случаях отказа действуют с 26 сентября 2026 года.

Большинство остальных поправок, включая новые требования к проведению испытаний и дистанционной идентификации продукции, вступит в силу 25 ноября. Еще одно положение начнет действовать 25 декабря.

Покупателям автомобилей, особенно тем, кто планирует привезти больше одной машины из-за пределов Евразийского экономического союза, следует учитывать новые ограничения еще до заключения сделки.