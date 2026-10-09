Второй дата-центр «Яндекса» за два дня пострадал при атаке БПЛА
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В Калуге после атаки беспилотников поврежден дата-центр «Яндекса». Несколько его модулей полностью вышли из строя, поэтому часть сервисов компании может работать с перебоями, передает BAQ.KZ со ссылкой на «Ведомости».
В «Яндексе» сообщили, что масштаб ущерба пока оценивается. На месте работают экстренные службы и специалисты компании. Пострадавших нет. Информацию о повреждении инфраструктуры также подтвердила пресс-служба компании «Интерфаксу».
«Несколько модулей дата-центра полностью выведены из строя. Из-за этого часть сервисов „Яндекса“ может работать с перебоями», – сообщили в компании.
Это уже второй дата-центр «Яндекса», пострадавший за два дня.
8 октября пожар произошел на площадке компании в Сасово Рязанской области после атаки БПЛА. Огонь затронул часть инфраструктуры, а работу дата-центра полностью остановили. Позже в «Яндексе» заявили, что пока даже не могут подтвердить возможность восстановления поврежденного оборудования.
На фоне инцидента в Сасово в России наблюдались перебои в работе ряда сайтов и онлайн-сервисов. В частности, о проблемах сообщали пользователи ЦИАН, а сама компания подтвердила, что сбой был связан с происшествием у ее инфраструктурного партнера.
Основные сервисы «Яндекса» после первой атаки продолжали работать, однако компания предупреждала о возможной временной недоступности отдельных функций.
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