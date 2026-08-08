Второй день Comic Con Astana собрал около 18 тысяч поклонников гик-культуры
Международный фестиваль Comic Con Astana 2026 во второй день посетили порядка 18 тысяч человек
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Около 18 тысяч человек посетили второй день международного фестиваля Comic Con Astana 2026. Одними из главных событий программы стали встречи со специальными гостями из мира комиксов, блогинга, видеоигр и цифрового контента.
Посетители смогли пообщаться с популярными авторами и узнать больше о создании контента, работе с многомиллионной аудиторией и современных тенденциях поп-культуры.
Среди гостей фестиваля была видеоблогер Karrambaby. Во время встречи обсуждались развитие личного бренда и особенности работы с большой аудиторией в социальных сетях.
Особый интерес у поклонников комиксов вызвал итальянский художник Паоло Панталена, сотрудничавший с Marvel и DC Comics. Он работал над историями и визуальными образами таких персонажей, как Batman, Red Hood и Deathstroke. Гости фестиваля получили возможность лично задать ему вопросы и узнать больше о работе в мировой комикс-индустрии.
В программе также приняли участие популяризатор науки и YouTube-блогер Даня Крастер (SuperCrastan), блогер Добряк и стример Nowkie. Темами встреч стали развитие YouTube, игровые тренды, создание вирусного контента и влияние цифровой культуры на молодую аудиторию.
Помимо общения со звездами, посетителей ждала насыщенная интерактивная программа. Любители ретроигр могли сыграть на Dendy, Sega Mega Drive, PlayStation One и NES в культовые Super Mario Bros., Contra, Sonic и Mortal Kombat.
Для поклонников активных развлечений организовали современные игровые соревнования и площадку по историческому фехтованию, где участники под руководством инструкторов знакомились с основами средневекового боя.
Comic Con Astana 2026 продолжает объединять поклонников комиксов, аниме, видеоигр, косплея и современной цифровой культуры. Международный фестиваль проходит в столице до 9 августа.
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