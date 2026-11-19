В Астане начали создавать второй индустриальный парк. До 2029 года там планируют разместить больше 100 проектов на сумму около 500 млрд теңге и создать свыше 8 тысяч рабочих мест, сообщили в управлении по инвестициям и развитию предпринимательства столицы.

Новый парк строят по механизму государственно-частного партнерства. Там разместят машиностроительные заводы, пищевые и легкие производства, предприятия по выпуску стройматериалов, мебели и медицинской продукции.

Второй парк понадобился, потому что первый почти заполнен.

В Индустриальном парке №1 на территории СЭЗ «Астана – новый город» реализуют 145 проектов на сумму больше 369 млрд теңге. 103 предприятия уже работают, еще 42 проекта в работе, больше 30 производств создают вместе с иностранными инвесторами.

Сейчас на предприятиях этой экономической зоны трудятся больше 8 тысяч человек. После запуска новых проектов там появятся еще около 1,5 тысячи рабочих мест.

Еще одну площадку, Аграрно-индустриальную зону, создадут в жилом массиве «Өндіріс» района «Байқоңыр». Под нее выделили 87,8 гектара. Там планируют реализовать больше 20 проектов на сумму свыше 40 млрд теңге, в основном по выпуску продуктов питания.

Для малого и среднего бизнеса в столице строят малые промышленные зоны, где можно арендовать готовые цеха и не строить завод с нуля. Через АО «СПК «Астана» уже реализовали три таких проекта на 5 млрд теңге, из них 3,5 млрд заемные. В итоге появилось больше 20 тысяч квадратных метров производственных и складских помещений и около 80 рабочих мест.

За девять месяцев 2026 года предприятия Астаны выпустили продукции на 3,1 трлн теңге. Почти 95% из них, 2,9 трлн, приходится на обрабатывающую промышленность, где больше всего металлургии и машиностроения.