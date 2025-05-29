Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что российская сторона подготовила меморандум, в котором изложена позиция Москвы по всем ключевым вопросам. Документ планируется передать украинской делегации 2 июня в Стамбуле в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров, передает BAQ.KZ со ссылкой на сайт российского внешнеполитического ведомства.

Российская делегация под руководством помощника президента России Владимира Мединского готова представить меморандум украинской стороне и предоставить все необходимые пояснения.

Лавров напомнил, что возобновление переговоров стало возможным благодаря поддержке США, Саудовской Аравии и Турции. Первый раунд после возобновления состоялся 16 мая в Стамбуле. Тогда же стороны договорились об обмене пленными в формате "1000 на 1000" и обязались подготовить документы, отражающие позиции обеих сторон для достижения устойчивого урегулирования.

Мединский также сообщил, что 31 мая предложил министру обороны Украины Рустаму Умерову дату и место для обмена меморандумами. Российская сторона готова начать детальное обсуждение каждого пункта возможного соглашения о прекращении огня и ожидает подтверждения встречи от Киева.