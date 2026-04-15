Второй раунд переговоров США и Ирана может пройти в Исламабаде
Иран опроверг сообщения о продлении перемирия с США и заявил, что ожидает от Вашингтона реальных шагов.
МИД Ирана не подтвердил информацию о продлении режима прекращения огня с США, заявив, что подобные сообщения являются неподтвержденными.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Вашингтон и Тегеран якобы «в целом согласились» продлить перемирие. Однако в Иране эти сведения не подтвердили.
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подчеркнул, что говорить о продлении режима прекращения огня преждевременно.
«Что касается слухов и предположений о продлении режима прекращения огня, то ни одно из них на настоящий момент не подтверждается», — заявил он.
По его словам, переговорный процесс продолжается при посредничестве Пакистан, однако Тегеран ожидает от американской стороны конкретных действий.
«Надо посмотреть, насколько противоположная сторона в реальности серьезно настроена на дипломатию. США должны доказать свой серьезный подход», — отметил представитель внешнеполитического ведомства.
При этом Багаи критически оценил позиции, озвученные США в ходе первого раунда переговоров, прошедшего в Исламабад.
«Взгляды, которые США озвучили во время первого раунда переговоров в Исламабаде, являются неразумными и далекими от реальности», — заявил он.
Контакты между сторонами продолжаются через пакистанского посредника.
По данным пакистанского государственного телевидения, второй раунд переговоров между США и Ираном может состояться в Исламабаде в конце следующей недели.
