Второй телефон стал частью схемы: как теперь обманывают казахстанцев
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Телефонные мошенники все чаще убеждают казахстанцев взять второй смартфон или планшет, включить видеосвязь и показать экран банковского приложения. В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка предупредили, что такие просьбы – один из характерных признаков мошенничества.
Зачем мошенникам второй телефон
Схема начинается с привычного звонка. Человеку сообщают о «подозрительной операции», попытке оформить кредит или взломе банковского приложения.
Злоумышленники могут представляться сотрудниками банка, правоохранительных или государственных органов и даже называть персональные данные потенциальной жертвы.
Однако теперь мошенники все чаще просят человека взять еще один телефон или планшет. Затем предлагают включить видеосвязь, показать экран основного смартфона, открыть банковское приложение и выполнять действия под их контролем.
Цель – видеть, что происходит на экране, и фактически руководить действиями человека при проведении банковских операций.
При этом мошенники могут убедить жертву самостоятельно пройти биометрическую идентификацию и подтвердить операции. В результате деньги переводятся злоумышленникам либо на имя человека оформляется кредит.
Какие фразы должны насторожить
В Агентстве перечислили несколько распространенных формулировок, которые используют злоумышленники. Среди них:
- «На ваше имя пытаются оформить кредит»;
- «Ваш счет находится под угрозой»;
- «Срочно переведите деньги на безопасный счет»;
- «Никому не сообщайте об этом разговоре»;
- «Продиктуйте код из СМС»;
- «Возьмите второй телефон и следуйте нашим инструкциям»;
- «Включите демонстрацию экрана»;
- «Покажите экран телефона по видеосвязи».
Если звонящий требует срочно выполнить такие действия, разговор рекомендуется сразу прекратить.
Чего никогда не требуют сотрудники банков
В Агентстве напомнили, что банковские работники не запрашивают СМС- и push-коды, пароли и CVV-код, не требуют переводить деньги на «безопасные счета».
Они также не просят использовать второй смартфон, показывать экран банковского приложения или проходить биометрическую идентификацию по видеосвязи.
Если возникли сомнения, необходимо самостоятельно завершить звонок и связаться с банком по официальному номеру.
Что делать, если данные уже передали
Если человек уже сообщил мошенникам код, данные банковской карты или перевел деньги, ему рекомендуют как можно быстрее связаться с банком, заблокировать карту и доступ к мобильному приложению.
Также следует сохранить переписку, номера телефонов и сведения об операциях, обратиться в правоохранительные органы. Номер телефона злоумышленников можно сообщить по номеру 116.
В Агентстве подчеркивают: давление, угрозы, требование сохранить разговор в тайне и необходимость «срочно» провести финансовую операцию должны стать поводом немедленно прекратить разговор.
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