Второй телефон стал частью схемы: как теперь обманывают казахстанцев

Телефонные мошенники все чаще убеждают казахстанцев взять второй смартфон или планшет, включить видеосвязь и показать экран банковского приложения. В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка предупредили, что такие просьбы – один из характерных признаков мошенничества.

Зачем мошенникам второй телефон

Схема начинается с привычного звонка. Человеку сообщают о «подозрительной операции», попытке оформить кредит или взломе банковского приложения.

Злоумышленники могут представляться сотрудниками банка, правоохранительных или государственных органов и даже называть персональные данные потенциальной жертвы.

Однако теперь мошенники все чаще просят человека взять еще один телефон или планшет. Затем предлагают включить видеосвязь, показать экран основного смартфона, открыть банковское приложение и выполнять действия под их контролем.

Цель – видеть, что происходит на экране, и фактически руководить действиями человека при проведении банковских операций.

При этом мошенники могут убедить жертву самостоятельно пройти биометрическую идентификацию и подтвердить операции. В результате деньги переводятся злоумышленникам либо на имя человека оформляется кредит.

Какие фразы должны насторожить

В Агентстве перечислили несколько распространенных формулировок, которые используют злоумышленники. Среди них:

«На ваше имя пытаются оформить кредит»;

«Ваш счет находится под угрозой»;

«Срочно переведите деньги на безопасный счет»;

«Никому не сообщайте об этом разговоре»;

«Продиктуйте код из СМС»;

«Возьмите второй телефон и следуйте нашим инструкциям»;

«Включите демонстрацию экрана»;

«Покажите экран телефона по видеосвязи».

Если звонящий требует срочно выполнить такие действия, разговор рекомендуется сразу прекратить.

Чего никогда не требуют сотрудники банков

В Агентстве напомнили, что банковские работники не запрашивают СМС- и push-коды, пароли и CVV-код, не требуют переводить деньги на «безопасные счета».

Они также не просят использовать второй смартфон, показывать экран банковского приложения или проходить биометрическую идентификацию по видеосвязи.

Если возникли сомнения, необходимо самостоятельно завершить звонок и связаться с банком по официальному номеру.

Что делать, если данные уже передали

Если человек уже сообщил мошенникам код, данные банковской карты или перевел деньги, ему рекомендуют как можно быстрее связаться с банком, заблокировать карту и доступ к мобильному приложению.

Также следует сохранить переписку, номера телефонов и сведения об операциях, обратиться в правоохранительные органы. Номер телефона злоумышленников можно сообщить по номеру 116.

В Агентстве подчеркивают: давление, угрозы, требование сохранить разговор в тайне и необходимость «срочно» провести финансовую операцию должны стать поводом немедленно прекратить разговор.