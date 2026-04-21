Вторую АЭС планируют построить на Балхаше

В Казахстане вторую атомную электростанцию планируется построить в районе Балхаша. Об этом в кулуарах Акорды заявил Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент BAQ.KZ.

По его словам, по второй станции уже принято принципиальное решение, при этом рассматриваются несколько площадок.

«По второй станции уже есть решение. Она будет размещаться также на Балхаше. Сейчас изучаются три перспективные площадки, и по итогам рассмотрения мы, безусловно, сообщим конкретное место расположения. Есть уже рабочее название для второй атомной станции — это будет АЭС «Мойынкум». Исходя из расположения, также планируется, что это будет станция из двух блоков по 1200 мегаватт», — сообщил он.

Он отметил, что Казахстан ведёт переговоры с потенциальными партнёрами по выбору поставщика технологий.

«Мы сейчас ведем переговоры с нашими партнерами по определению потенциального вендора. Ранее мы уже говорили о том, что китайская компания рассматривается в качестве приоритетного партнера по строительству второй атомной станции», — добавил Саткалиев.

При этом конкурс на выбор подрядчика проводиться не будет. Также рассматривается модель финансирования проекта с привлечением внешних средств.

«Это будет межгосударственный кредит. Сейчас разрабатываются межправительственные соглашения: первое — о строительстве атомной станции, второе — о предоставлении кредита. Рассматривается финансирование со стороны Российской Федерации, где 85% будет в виде кредита и 15% — со стороны правительства Казахстана», — пояснил он.

По его словам, предварительная стоимость проекта составляет около 15 млрд долларов за два энергоблока.