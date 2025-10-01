В Казахстане определена еще одна перспективная площадка для строительства атомной электростанции, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Как сообщил председатель Агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев, объект планируется разместить в Жамбылском районе Алматинской области.

"Следующая площадка для строительства атомных станций определена тоже. Это Жамбылский район Алматинской области. То есть у нас вторая станция тоже будет на юге страны, потому что юг у нас дефицитный, как вы знаете. Сейчас туда передается электроэнергия по транзиту, север – юг. То есть это создаст надежность, создаст стабильность энергоснабжения", – отметил он.

По словам Саткалиева, Казахстан продолжает переговоры со всеми потенциальными подрядчиками. При этом китайская компания CNNC остается в числе приоритетных партнеров, учитывая предложения, которые она сделала в рамках участия в проекте первой АЭС.

"Окончательное решение пока не принято. Все вопросы, связанные с работой подрядчика, техническими решениями, а также отношение граждан Казахстана к тому или иному вендору будут полностью учтены при выборе", – подчеркнул глава агентства.

Таким образом, обе станции будут расположены на юге страны, где ощущается наибольший дефицит электроэнергии.