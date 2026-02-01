Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Соединенные Штаты могут нанести удар по Ирану уже в течение ближайших 48 часов, связав возможную эскалацию с внутренней политической повесткой в США, сообщает BAQ.kz.

Выступая в эфире телеканала TV Pink, Александр Вучич отметил, что вероятная атака может совпасть с публикацией новых документов по делу Джеффри Эпштейна и тем самым отвлечь внимание американского общества. По его словам, подобные внешнеполитические шаги нередко ускоряются на фоне резонансных внутриполитических скандалов.

При этом президент Сербии подчеркнул, что данный фактор вряд ли является ключевой причиной возможного удара, однако способен повлиять на темпы принятия решений в Белом доме. Вучич также заявил, что в условиях глобальной напряженности Сербия должна сосредоточиться на сохранении внутренней стабильности, мире и реализации экономических проектов.