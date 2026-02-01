Президент Сербия Александар Вучич заявил, что Белград готов рассмотреть вступление в Европейский союз даже без получения права вето, сообщает BAQ.kz со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам Вучича, для Сербии такой формат членства является приемлемым. При этом он подчеркнул, что приоритетом для страны остаётся полноценная экономическая интеграция и участие в общем европейском рынке.

Ранее, в декабре, сербский лидер отмечал, что в случае возможного конфликта между Европой и Россией Белград «находится на своей собственной стороне», подчеркивая самостоятельность внешнеполитического курса страны.