Вучич объявил об отставке и анонсировал досрочные выборы в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ближайшие недели покинет свой пост и выступит с инициативой о проведении досрочных президентских и парламентских выборов. Об этом он сообщил во время масштабного митинга в Белграде.

Об этом сообщил телеканал PinkTV.

«Я останусь президентом еще всего несколько недель, после чего уйду в отставку», — заявил Вучич, подводя итоги своего 14-летнего пребывания у власти.

Политик поблагодарил своих сторонников, приехавших в Белград со всех регионов Сербии, а также из Боснии и Герцеговины, Черногории и Северной Македонии.

Вучич подчеркнул, что его решение оставить пост президента не связано с попыткой сохранить власть любой ценой.

Заявление сербского лидера прозвучало на фоне крупнейших антиправительственных протестов в стране со времен отставки Слободана Милошевича в 2000 году.

Поводом для массовых выступлений стала трагедия, произошедшая в ноябре 2024 года на железнодорожном вокзале в Нови-Саде. Тогда в результате обрушения навеса погибли 16 человек.

Студенты, представители оппозиции и правозащитных организаций считают эту трагедию наглядным свидетельством коррупции и недостаточного контроля за реализацией государственных строительных проектов.